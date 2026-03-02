رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء ألبانيا تناول تداعيات التصعيد الذي تشهده المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، أكد خلاله إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من الدول الشقيقة مشددا على أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد تضامن ألبانيا مع الإمارات فيما تقوم به من أجل الدفاع عن سيادتها وأمنها ومواطنيها..فيما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكرة لمعالي إيدي راما لموقف ألبانيا الداعم لدولة الإمارات.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء ألبانيا خلال الاتصال ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة في ظل التصعيد العسكري الخطير فيها، مؤكدين ضرورة وقف هذا التصعيد وتجنب توسيع الصراع بما يعرض المنطقة لحالة خطيرة من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي سيؤثر على الأمن والسلام الإقليميين إضافة إلى تهديد المصالح الدولية.