فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة التطورات الإقليمية ويؤكد الجاهزية الشاملة

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي اجتماعاً تنسيقياً طارئاً مرئياً برئاسة معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي – رئيس الفريق، في ضوء المستجدات الإقليمية المرتبطة بالمستجدات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على المنطقة.

واستعرض الفريق خلال الاجتماع تحليلاً شاملاً للمشهد الراهن وسيناريوهاته المتوقعة، مع تقييم مستوى الجاهزية في القطاعات الحيوية وكفاءة خطط الاستجابة واستمرارية الأعمال المعتمدة لدى الجهات المعنية. كما جرى التأكد من تفعيل آليات الرصد والمتابعة على مدار الساعة وتعزيز التنسيق العملياتي بين الشركاء الاستراتيجيين لضمان سرعة تبادل المعلومات ودقة اتخاذ القرار وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد الاجتماع أن منظومة إدارة الطوارئ في الإمارة تعمل وفق إطار استباقي قائم على تحليل المخاطر متعدد المصادر مع تحديث دوري للخطط التشغيلية ومواءمتها مع المستجدات لضمان الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع، لا سيما في قطاعات الطاقة والصحة والنقل والأمن الغذائي والاتصالات.

كما اطمأن الفريق إلى جاهزية مراكز القيادة والسيطرة وكفاءة منظومات الإنذار المبكر والدعم اللوجستي، إلى جانب مراجعة خطط استمرارية الأعمال لدى الجهات الحكومية والتأكد من تكاملها ضمن منظومة موحدة تعزز مرونة الإمارة وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

وشدد الفريق على أهمية التواصل المؤسسي والإعلامي المسؤول وتقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع ويحد من تداول الشائعات، مؤكداً أن الجهات المختصة تتابع التطورات بشكل مستمر وتتخذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى تقييمات مهنية دقيقة.

وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن انعقاد الاجتماع يأتي في إطار النهج الاستباقي الذي تتبناه الإمارة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال معاليه: "إن منظومة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي تعمل وفق خطط معتمدة وسيناريوهات مدروسة تأخذ في الاعتبار مختلف الاحتمالات، وقد جرى التأكد من الجاهزية الكاملة للجهات المعنية واستمرارية الخدمات الحيوية بكفاءة عالية. نطمئن المجتمع أن الأوضاع داخل الإمارة مستقرة وأن جميع الأجهزة تعمل بتناغم تام لحماية الأرواح والممتلكات وصون المكتسبات التنموية."

وأضاف معاليه: "الاستعداد المبكر وتكامل الأدوار والاستثمار في القدرات البشرية والتقنية تمثل ركائز أساسية في منظومتنا. نواصل العمل على تعزيز المرونة المؤسسية ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء على المستويين المحلي والاتحادي، لضمان التعامل مع أي تطورات بكفاءة واحترافية مع الحفاظ على استدامة الأعمال واستقرار المجتمع."

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات وتحديث الخطط والإجراءات عند الحاجة، مع تعزيز قنوات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتوجيه الشكر للجهات المستجيبة وكوادرها الميدانية على سرعة تحركها وكفاءة أدائها والتزامها بتنفيذ الأدوار المنوطة بها وفق أعلى درجات الاحترافية والمسؤولية. ويأتي ذلك ترسيخاً لمكانة إمارة أبوظبي نموذجاً متقدماً في إدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية الشاملة في مختلف الظروف، ضمن منظومة عمل متكاملة ترتكز على المسؤولية المشتركة والكفاءة والاستباقية.