وزارة الاقتصاد: السلع الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كافية في جميع إمارات الدولة

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن الإمارات تتبنى أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من سلع المخزون الاستراتيجي للدولة اليوم في جميع أسواق وإمارات الدولة سواء من السلع الغذائية أو غيرها.

وأكدت أنها تتابع بشكل يومي كميات المخزون لدى الموردين والمراكز التجارية وتجري حركة استيراد السلع والبضائع بالصورة المطلوبة والمخطط لها.

وتابعت الوزارة أنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على اضطرابات في التوريد، حيث تجري حركة استيراد السلع والبضائع بالصورة المطلوبة والمخطط لها.