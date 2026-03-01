"التوطين" توصي القطاع الخاص بتطبيق العمل عن بُعد وتجنب تواجد العمالة في المناطق المكشوفة

أوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل في القطاع الخاص في الدولة باتخاذ ما يلزم لتجنب تواجد العمالة في المناطق المكشوفة باستثناء الوظائف الحيوية والأساسية التي تتطلب الحضور الفعلي، وتطبيق نظام العمل عن بعد كلما أمكن ذلك، وذلك لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأحد 1 مارس وحتى يوم الثلاثاء 3 مارس.

وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق العمل من عدمه يترك للسلطات المحلية المختصة، كل ضمن نطاق اختصاصه، وفقاً لتطورات الموقف.

كما دعت الوزارة أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى استقاء المعلومات ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة.