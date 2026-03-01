"الداخلية".. تحذير من احتيال إلكتروني وانتحال الشخصية باسم الوزارة

نفت وزارة الداخلية جملةً وتفصيلاً صلة الوزارة أو أي من أجهزتها بالاتصالات الواردة من الرقم (70614213) أو أي أرقام أخرى، وتؤكد أن هذه المحاولات تندرج تحت ممارسات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الشخصية.

وتشدد الوزارة على ما يلي:

1.عدم التجاوب: يرجى عدم الرد على هذا الرقم أو تزويد المتصل بأي بيانات حساسة، وفي مقدمتها رقم البطاقة الشخصية (QID) أو رموز التحقق.

2.الجهات الرسمية لا تطلب البيانات الشخصية أو البنكية عبر المكالمات الهاتفية أو الروابط المجهولة.

3.المساءلة القانونية: جاري تعقب المصادر المسؤولة عن هذه الرسائل لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

تهيب الوزارة بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات المخصصة.