أنور قرقاش: اللهم نستودعك الإمارات قيادةً وشعباً فاحفظها بحفظك





قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات في حسابه على منصة " إكس": "في ليلة الثاني عشر من شهر رمضان الفضيل، أدّينا صلاة العشاء والتراويح في مسجد المرحوم الوالد علي بن عبدالله قرقاش، بإمامة فضيلة الشيخ مشاري راشد العفاسي".

وأضاف "اللهم في هذه الليلة المباركة نستودعك الإمارات قيادةً وشعبًا، فاحفظها بحفظك الذي لا يُرام، واكتب لها دوام العز والتمكين، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، واجعل أيامها سلامًا واستقرارًا وطمأنينة، واحفظ دول الخليج العربي وقياداته وشعوبه، وأسبغ عليها نعمك ظاهرةً وباطنة".