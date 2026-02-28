المتحدث باسم "الطوارئ والأزمات": نطمئن الجميع.. الإمارات بخير

أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات بخير وتتعامل بكفاءة وجاهزية عالية مع التطورات الراهنة، مشدداً على أن الوضع تحت السيطرة الكاملة ونطمئن الجميع.

وأوضح الدكتور سيف الظاهري أن مؤسسات الدولة تعمل ضمن منظومة متكاملة للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر، مثمناً الدور البطولي والاحترافي لأفراد القوات المسلحة ومنتسبي وزارة الداخلية في التصدي للأحداث الأخيرة.

وأكد أن دولة الإمارات، بقيادتها وأجهزتها بخير وقادرة على تجاوز التحديات، مشيراً إلى أن فرق العمل واللجان المختصة تواصل أداء مهامها على مدار الساعة لضمان أمن وسلامة المجتمع، وهناك منظومة متكاملة لديها القدرة على التعامل مع مختلف أنواع المخاطر ، كما أن هناك فرق عمل ولجاناً تعمل على مدار الساعة لوضع كافة الحلول للتعامل مع هذه التداعيات بسبب الهجوم الغاشم على دولة الإمارات.