المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية: قواتنا على أهبة الاستعداد لصد أي تهديد

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية العميد ركن طيار عبد الناصر الحميدي، السبت، أن الدفاعات الإماراتية تصدت للصواريخ الإيرانية، مشدداً على أن القوات المسلحة الإماراتية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديدات.

وقال الحميدي لـ "سكاي نيوز عربية" : "تعرضت دولة الإمارات لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية، وتعاملت معها الدفاعات الجوية بكفاءة عالية وتم التصدي بنجاح لعدد من هذه الصواريخ".

وأضاف الحميدي: "الأجهزة المختصة بالدولة تعاملت مع سقوط الشظايا على المناطق السكنية في مدينة أبوظبي، والتي أسفرت عن بعض الأضرار المادية ووفاة شخص من جنسية آسيوية".

كما أكد أن "الدفاعات الجوية الإماراتية تصدت لموجة ثانية من الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم التعامل معها بكفاءة عالية من دون وقوع أي أضرار".

وطمأن المتحدث باسم وزارة الدفاع الجمهور بأن "الوضع الأمني في الدولة تحت السيطرة، وجميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة، وأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها".

وتابع: "نود إيصال رسالة بأن المواطنين والجمهور يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ونهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول المعلومات والشائعات من المصادر غير الموثوقة".

وكشف أن صد وتدمير الصواريخ الباليستية ينتج عنه بعض الشظايا جراء اعتراضها، مشيراً إلى أن هذه الشظايا بحد ذاتها غير ضارة كمواد متفجرة، لكن السقوط على الأرض من السماء قد يعرض الأفراد والمباني للضرر.

وأهاب بالجمهور أن يلتزموا بتعليمات وزارة الداخلية وأن يتجنبوا الظهور خارج المباني وعليهم أن يتواجدوا في مكان آمن.