الإمارات.. النيابة العامة تحذّر من نشر وتداول الشائعات والأخبار الكاذبة أو مجهولة المصدر

حذرت النيابة العامة للدولة من نشر أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة أو مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية معلومات، لما يترتب على ذلك من إثارة البلبلة والإضرار بأمن المجتمع واستقراره.

وشددت النيابة العامة للدولة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق خلف ما يُنشر أو يُتداول دون تحقق.

وأضافت عبر حسابها على منصة «إكس:» :" كل من يشارك أو يعيد نشر محتوى مجهول المصدر يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقا للتشريعات النافذة في الدولة حتى وإن لم يكن هو منشئ المحتوى".

وتابعت: "كن واعياً...المعلومة مسؤولية، ونشر الشائعة جريمة".