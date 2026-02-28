مجلس الأمن السيبراني يدعو إلى تحرّي الدقة واستقاء الأخبار من الجهات الرسمية المعتمدة فقط

دعا مجلس الأمن السيبراني الجميع إلى تحرّي الدقة واستقاء الأخبار من الجهات الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

ودون مجلس الأمن السيبراني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على تعزيز الوعي والاستقرار، يدعو مجلس الأمن السيبراني الجميع إلى تحرّي الدقة واستقاء الأخبار من الجهات الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".

وأضاف: الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة… والتأكد قبل تداول المعلومات واجب وطني.

وختم: اللهم احفظ دولة الإمارات قيادةً وشعباً، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.