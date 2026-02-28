أبوظبي تؤكد استقرار الأوضاع الداخلية وجهوزية كاملة لكافة القطاعات الحيوية

في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، تؤكد الجهات المختصة في أبوظبي أن الأوضاع الداخلية مستقرة، وأن منظومة العمل في مختلف القطاعات الحيوية تعمل بكامل جاهزيتها، مع ضمان استمرارية الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، ووضع سلامة المواطنين والمقيمين والزوار كأولوية مطلقة.

وتستند دولة الإمارات إلى منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، تقوم على التخطيط الاستباقي، والتنسيق المؤسسي المتكامل، وسرعة اتخاذ القرار استناداً إلى تقييمات دقيقة ومحدثة. وتُدار المستجدات من خلال آليات متابعة مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وسيتم إطلاع الجمهور على أي مستجدات تستدعي الإعلان عنها في حينها عبر القنوات الرسمية المعتمدة. كما تهيب الجهات المعنية بالجمهور تحري الدقة، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية، دعماً للاستقرار وتعزيزاً للثقة المجتمعية.