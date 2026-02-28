"الطوارئ والأزمات" تهيب بالجمهور الابتعاد فوراً عن أماكن سقوط الشظايا أو الأجسام المشبوهة

أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالجمهور الكريم الابتعاد فوراً عن أماكن سقوط الشظايا أو الأجسام المشبوهة، وعدم الاقتراب منها أو تصويرها، لإتاحة المجال للجهات المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة.

وكانت الهيئة قد أكدت أن الأوضاع حاليًا تحت السيطرة، وأن الجهات المختصة تتابع الموقف بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

وقالت الهيئة: "نطمئن الجميع بأن الأوضاع حاليًا تحت السيطرة، وأن الجهات المختصة تتابع الموقف بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجميع".