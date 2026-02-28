مطارات دبي: إلغاء و تأخير بعض الرحلات كإجراء احترازي استثنائي في ظل التطورات المتسارعة

أكدت مطارات دبي إلغاء أو تأخير بعض الرحلات في مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC) كإجراء احترازي استثنائي في ظل التطورات الأمنية الإقليمية المتسارعة والإغلاق الجزئي والمؤقت للمجال الجوي لدولة الإمارات.

وجاء في بيان صحفي لمطارات دبي:

تؤكد مطارات دبي إلغاء أو تأخير بعض الرحلات في مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC)، وذلك نتيجة الإغلاق الجزئي والمؤقت للمجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كإجراء احترازي استثنائي في ظل التطورات الأمنية الإقليمية المتسارعة.

نحثّ المسافرين على التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم وعدم التوجه إلى مطاري DXB أو DWC في الوقت الحالي، فيما نواصل متابعة المستجدات عن كثب. وتبقى أولويتنا الحفاظ على أعلى معايير السلامة التشغيلية ورفاهية المسافرين.