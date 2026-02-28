قرقاش: أولوياتنا استقرار الإمارات وأمنها وسلامة أراضيها وكل من يقيم على أرضها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة ومخلصة لتفادي الحرب، ونبّهت إلى مخاطرها على المنطقة واستقرارها، مضيفا أن أولوياتنا هي الإمارات، استقرارها وأمنها وسلامة أراضيها، وكل من يقيم على أرضها.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بذلت دولة الإمارات جهودًا كبيرة ومخلصة لتفادي الحرب، ونبّهت إلى مخاطرها على المنطقة واستقرارها. واليوم، وإذ ندين هذه الهجمات السافرة، ومع تصاعد تداعياتها على دول الخليج العربي، تعمل منظوماتنا الداخلية باستعدادٍ عالٍ وكفاءةٍ راسخة لحماية الوطن والمجتمع".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "أولوياتنا هي الإمارات: استقرارها وأمنها وسلامة أراضيها، وكل من يقيم على أرضها".