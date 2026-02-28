الطوارئ والأزمات: نطمئن الجميع بأن الأوضاع حالياً تحت السيطرة ونتابع الموقف على مدار الساعة

طمأنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجميع بأن الأوضاع حالياً تحت السيطرة، وأنها تتابع الموقف على مدار الساعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أنها تتابع عن كثب التطورات الإقليمية في المنطقة، وأنها على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، مؤكدة أن أولويتها هي الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة.

وشددت الوزارة على أن السلامة والأمن العام يظلان أولوية قصوى، وأنها ستوافي الجمهور الكريم بالمستجدات والإجراءات الواجب اتباعها في حينها.

كما أهابت الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. ودعت الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها.