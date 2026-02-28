بصمة إماراتية عالمية.. "نيوزويك": مستشفيات الدولة الأفضل إقليمياً لعام 2026

حققت المنظومة الصحية في دولة الإمارات إنجازاً استثنائياً جديداً، بفرض سيطرتها على قائمة أفضل المستشفيات في المنطقة، وفقاً لتصنيف مجلة "نيوزويك" العالمية بالشراكة مع "ستاتيستا" لعام 2026. هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في بناء قطاع صحي يضاهي أرقى المعايير الدولية.

وتصدرت المستشفيات الإماراتية المشهد الطبي في دورة المؤشر الثامنة، والتي شملت تقييم أكثر من 2500 مؤسسة طبية في 32 دولة. وقد جاءت النتائج لتعكس تفوقاً نوعياً للمنشآت الوطنية:

- كليفلاند كلينك أبوظبي: انتزع المركز الأول إقليمياً والمرتبة 119 عالمياً بنسبة تقييم بلغت 92.9%.

- المستشفى الأمريكي بدبي: جاء في المركز الرابع إقليمياً والمرتبة 231 عالمياً بنسبة 92.37%.

- مستشفى راشد بدبي: حل في المركز الخامس إقليمياً والمرتبة 240 عالمياً بنسبة 87.45%.

ولم يقتصر التميز على المراكز الأولى فحسب، بل امتدت القائمة لتشمل 35 مستشفى إماراتياً من القطاعين الحكومي والخاص تغطي كافة إمارات الدولة، ما يؤكد شمولية الجودة وتطور البنية التحتية الصحية في كل أرجاء الوطن.

اعتمد تصنيف "نيوزويك 2026" على معايير صارمة تتجاوز الإحصاءات التقليدية، حيث ركز التقييم هذا العام بشكل مكثف على:

- مؤشرات الجودة والسلامة: الاعتمادات الدولية وبروتوكولات الحد من المخاطر.

- تجربة المريض: قياس مدى رضا المتعاملين عن رحلتهم العلاجية.

- البيانات الموثوقة: مقارنات دقيقة تشمل متوسط العمر المتوقع ومستوى المعيشة وكثافة الخدمات.

بينما تقود الإمارات المنطقة، جاءت الصدارة العالمية من نصيب مؤسسات عريقة مثل "مايو كلينك" في الولايات المتحدة، و"مستشفى تورنتو العام" في كندا، ما يجعل وجود المستشفيات الإماراتية ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم بمثابة شهادة دولية على كفاءة الكوادر الطبية والتقنية في الدولة.

بهذا الإنجاز، ترسخ الإمارات مكانتها كمرجع موثوق للمرضى والعائلات الباحثين عن الرعاية الصحية الفائقة، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم.