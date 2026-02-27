الموهبة العراقية كرار ليث تتأهل لنهائيات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2026

تستقطب الدورة الثامنة والعشرون لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الأصوات المتميزة من مختلف دول العالم، للمنافسة على الجائزة، التي باتت الأغلى عالمياً والأكثر تنافسية وتأثيراً.

وتأهل كرار ليث سعد من جمهورية العراق، إلى التصفيات النهائية للمنافسة على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والذي تميز بجمال الصوت وإتقان الأداء، حيث جعل منه القرآن الكريم شخصية منضبطة تتسم بالسكينة والصلابة؛ وهو يتطلع إلى تأسيس مدرسة رقمية عالمية لتعليم القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية.

أتقن كرار القراءة بمرتبتي التدوير والتحقيق في أداء نغمي يتميز بالتمكن التام من المقامات القرآنية والانضباط الدقيق في أحكام التجويد والقدرة العالية على محاكاة الأساليب الأدائية المتقدمة مع ابتكار بصمته الخاصة، ما مكنّه من منافسة كبار القراء المحترفين في سن مبكرة جداً، وتحقيق أرقام قياسية والفوز بالمراكز الأولى في العديد من المسابقات الوطنية والدولية.

ويصف كرار ليث شعوره، وهو يشارك في المنافسات النهائية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الجائزة الأكبر والأغلى عالمياً، بمزيج من الفخر والمسؤولية بالنسبة له، حيث يرى في التنوع الثقافي بين المتسابقين الذين تضمهم الجائزة من مختلف القارات صورة جميلة تجتمع فيها القلوب في دبي للتنافس على إتقان كتاب الله.

يذكر أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أعلنت عن رؤية تطويرية جديدة ضمن دورتها الثامنة والعشرين للعام "1447هـ - 2026م"، لتكون أكثر تميزاً وأوسع تأثيراً، تأكيداً على مكانة إمارة دبي الرائدة في خدمة كتاب الله الكريم، وترسيخاً لدورها كمركز عالمي للاحتفاء بالمواهب القرآنية من مختلف أنحاء العالم، حيث تحمل الدورة الجديدة إضافات نوعية تعزز من مسيرة المسابقة الممتدة لـ 28 عاماً، وتعمل على استقطاب المزيد من المواهب من مختلف أنحاء العالم، كما تم رفع قيمة المكافآت الإجمالية للجائزة إلى أكثر من 12 مليون درهم.