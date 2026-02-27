قرقاش: الرؤية الطموحة لـ"محمد بن زايد" تعزز مكانة الإمارات اقتصادياً وجيوسياسياً

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تعزز مكانة الإمارات اقتصادياً وتكنولوجيا وجيوسياسياً، مضيفا أن مقال النيويورك تايمز حول التحول الكبير في ادنوك من شركة تقليدية تعتمد على عوائد النفط إلى لاعب عالمي في الغاز والكيماويات والطاقة المتجددة، شهادة دولية مهمة.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مقال النيويورك تايمز حول التحول الكبير في ادنوك من شركة تقليدية تعتمد على عوائد النفط إلى لاعب عالمي في الغاز والكيماويات والطاقة المتجددة، شهادة دولية مهمة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تعزز مكانة الإمارات اقتصادياً وتكنولوجيا وجيوسياسياً، والشكر موصول للأخ الدكتور سلطان الجابر وفريق عمله على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس".