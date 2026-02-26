محمد بن زايد يستقبل محمد بن راشد وحكام الإمارات بمناسبة شهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بمناسبة شهر رمضان المبارك.. وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذا الشهر الفضيل.. داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع ويديم نعم الأمن والرخاء على دولة الإمارات وشعبها والشعوب الإسلامية والعالم أجمع.. وذلك بحضور فخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الذي يزور البلاد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في حسابه على منصة " إكس": " سعدت اليوم بلقاء إخواني الحكام على مائدة الإفطار في أبوظبي، حيث تبادلنا التهاني بالشهر الفضيل داعين الله تعالى أن يكون شهر خير على شعبنا والشعوب العربية والإسلامية والبشرية جمعاء، كما تطرقنا إلى مسيرتنا التنموية والعمل المتواصل من أجل تعزيز ازدهار الوطن وتحقيق تطلعات شعبه. وشاركنا الإفطار مجموعة من الذين شهدوا مع الوالد المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، رحمهم الله، رفع علم الدولة للمرة الأولى لحظة إعلان الاتحاد. الإمارات مسيرة عنوانها الوحدة وأساسها بناء الإنسان، والعمل نحو المستقبل المشرق للأجيال المقبلة".

واستقبل سموه ـ في قصر البحر في أبوظبي ـ كلاً من..صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل سموهم الأحاديث الأخوية الودية بجانب التطرق إلى مسيرة الوطن التنموية المباركة والعمل المتواصل من أجل رفعته وازدهاره وتعزيز مكتسباته وتحقيق تطلعات شعبه نحو المستقبل.. كما اطلع سموهم خلال اللقاء على فيديو توثيقي تحدث خلاله عدد من الشخصيات التي شهدت اللحظات التاريخية الأولى لإعلان قيام الاتحاد ومراسم رفع المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان علم دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى وما يمثله ذلك لهم من أهمية واعتزاز.

كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة كلاً من..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الشيوخ والوزراء والضيوف وكبار المسؤولين من مختلف إمارات الدولة.

حضر اللقاء سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مؤسسة زايد الخير وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وأدى الجميع صلاة المغرب وحضروا مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة تكريماً لأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والضيوف.