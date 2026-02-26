«تريندز» يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «باحثو الغد»

احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في دبي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «باحثو الغد» التدريبي المكثف، الذي نفذه مكتب «تريندز» في دبي على مدى شهرين، حيث شهد مشاركة طلاب ماجستير وبكالوريوس من جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتلقى منتسبو البرنامج تدريباً نظرياً وعملياً على أساسيات الكتابة البحثية وإعداد التقارير، ومهارات الإلقاء وأدوات تحليل البيانات واستطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، وطرق جمع العينات، حيث جمع البرنامج بين الإرشاد والتدريب البحثي والتفاعل المعرفي مع الحوارات المهنية، ما ساعد الطلاب على بناء مهارات عملية في التحليل والكتابة والتواصل.

وجرى تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات المشاركة واجتياز الدورة التدريبية بنجاح، ضمن احتفالية بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والذي هنأ بدوره الطلاب على إنجازهم الدورة بتفوق ومهارة، مؤكداً أن المركز يأخذ على عاتقه منذ انطلاقته الاستثمار في الشباب وتدريبهم وتأهيلهم، ما يسهم في إعداد جيل واعد ومتمكن من أدوات البحث العلمي.

وأكد العلي أن «تريندز» يسعى إلى تطوير المهارات والكفاءات الشابة وتأهيلهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم البحثية والمعرفية، باعتبارهم قادة المستقبل وصناعه، مضيفاً أن المركز يحرص دائماً على إطلاق البرامج التدريبية والدورات التأهيلية المتنوعة، والتي تأتي في إطار استراتيجية «تريندز» العالمية، ورؤيته الهادفة إلى تأهيل الطلاب الجامعيين وتزويدهم بأدوات استشراف المستقبل بالمعرفة.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» إلى أن برنامج «باحثو الغد»، سيواصل تقديم الدورات التدريبية النوعية خلال الفترة المقبلة، ليسهم بدوره في تحقيق رؤية المركز وشعاره «الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل»، من خلال التوسع في تدريب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية على إعداد الأوراق البحثية والدراسات المتخصصة، معتمدين في ذلك على منهجيات بحثية وازنة.