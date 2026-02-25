محمد بن راشد: ونحن نستقبل شهر الرحمة والبركة نجدد العهد للاحتفاء بالقرآن الكريم ونشر رسالته السمحة وتحفيز الأجيال على حمل قيمه

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن إطلاق المرحلة النهائية للبحث عن أجمل صوت قرآني لعام 2026 ضمن الدورة الـ 28 من الجائزة، بفتح باب التصويت الجماهيري للمتسابقين، وذلك بعد أن اختارت لجان التحكيم 6 متسابقين من أجمل الأصوات خلال مرحلتي التصفيات الأولى والثانية، 3 متسابقين في فرع الذكور، و3 متسابقات في فرع الإناث.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: "ونحن نستقبل شهر الرحمة والبركة نجدد العهد للاحتفاء بالقرآن الكريم ونشر رسالته السمحة وتحفيز الأجيال على حمل قيمه".

وفتحت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باب التصويت للجمهور لاختيار أجمل صوت قرآني للعام 2026 من بين 6 متسابقين في فرعي الذكور والإناث نجحوا في الوصول إلى التصفيات النهائية التي تقام في دبي خلال شهر رمضان المبارك حيث سيشارك المتسابقون في الفعاليات المصاحبة للجائزة، وأتاحت الجائزة للجمهور التصويت عبر الموقع الإلكتروني: quran.gov.ae

المتأهلون للمرحلة النهائية

كما أعلنت الجائزة عن أسماء المتسابقين الستة الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من التصفيات، وهم من فرع الذكور كل من: عمر علي عوض من جمهورية مصر العربية، وعبد الله فيصل البطي من دولة الكويت، وكرار ليث سعد من جمهورية العراق، ومن فرع الإناث كل من: عائشة الرُّمَيْ من جمهورية إندونيسيا، وسارة عبد الكريم الحلاق من الجمهورية العربية السورية، وجنا إيهاب رمضان من جمهورية مصر العربية.

وستعلن الجائزة عن نتيجة التصويت والفائز بأجمل صوت قرآني للعام 2026 خلال حفل تكريم الفائزين الذي يقام في 2 مارس المقبل بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث سيتم تكريم الفائز الأول بأجمل صوت قرآني لعام 2026 في فرع الذكور بجائزة تبلغ مليون دولار، والفائزة الأولى بجائزة تبلغ مليون دولار، إضافة إلى تكريم الشخصية القرآنية العالمية بجائزة قدرها مليون دولار.

ريادة عالمية

وقال سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: "برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ 28 إلى مرحلة جديدة من خلال رؤيتها التطويرية الشاملة، لتجسد التزام دبي الراسخ في أن تظل منارةً عالميةً تصون قيم القرآن الكريم وتنشر رسالته السامية، حيث تنقل الإضافات النوعية في هذه الرؤية التطويرية الجائزة من حيز المنافسة التقليدية إلى آفاق الريادة عالمياً من خلال توسيع المشاركة الدولية برفع قيمة الجوائز لتصبح الأكبر عالمياً واستحداث فئة الإناث وإتاحة الفرصة للمشاركة عبر الترشح الشخصي المباشر، إضافة إلى فتح باب التصويت الجماهيري في التصفيات النهائية لاختيار أجمل صوت قرآني للعام 2026".

وأكد سعادته أن الجائزة استهدفت من خلال فتح باب التصويت الجماهيري للمرشحين ممن تأهلوا للمرحلة النهائية، إحداث حراك روحاني عابر للقارات خلال الشهر الفضيل؛ للتفاعل مع كتاب الله وقيمه السمحة، وربط المسلمين في شتى بقاع الأرض بعذوبة التنزيل وجمال الأصوات، مشيراً إلى أن وصول هؤلاء المتأهلين الستة إلى المرحلة النهائية هو رسالة ملهمة نقدم من خلالها نماذج مضيئة تبرهن على أن رسالة القرآن هي رسالة حياة وتطور وسلام دائم للعالم أجمع".

رؤية تطويرية جديدة

وكانت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قد أطلقت دورتها الثامنة والعشرين للعام (1447هـ - 2026م)، برؤية تطويرية جديدة تجعل منها في مقدمة أكثر الجوائز تميزًا على المستوى العالمي، تأكيداً على مكانة إمارة دبي الرائدة في خدمة كتاب الله الكريم.

وحملت الدورة الجديدة إضافات نوعية تعزز من مسيرة الجائزة الممتدة لـ28 عاماً، أبرزها رفع قيمة الجوائز الإجمالية إلى أكثر من 12 مليون درهم، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مليون دولار في كل فئة (الذكور والإناث).

كما تم فتح باب المشاركة للإناث للمرة الأولى من خلال فئة خاصة بهن، ليتم رفع عدد فئات الجائزة إلى 3 فئات وهي: فئة الذكور، وفئة الإناث، وجائزة الشخصية القرآنية العالمية.

وشهدت الدورة الجديدة توسيع دائرة المشاركات الدولية، وزيادة قيمة المكافآت المالية للفائزين في الجائزة، وتحديث آليات الترشح والتحكيم والتقييم، وإتاحة الفرصة للمشاركة عبر الترشح الشخصي المباشر، إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد وفق الشروط المعتمدة، ما يفتح الباب أمام مزيد من المواهب من مختلف أرجاء العالم، ويسهم في ترسيخ ريادة الجائزة على مستوى العالم.

كما جاءت أحدث الإضافات النوعية للجائزة في فتح المشاركة للجمهور في التصويت لأجمل صوت قرآني للعام 2026، مما يخرج بالمنافسة من فضاء التحكيم الفني إلى الرحاب الإنساني الأوسع الذي يحوّل الملايين حول العالم إلى شركاء في الاحتفاء بروحانية الشهر الفضيل وقيم كتاب الله، ويخلق حالة من التفاعل العابر للحدود الذي يربط قلوب الأجيال بعذوبة وجمال الأصوات القرآنية،

وحققت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في دورتها الـ 28، قفزة كبيرة في أعداد المشاركين حيث تلقت الجائزة، 5618 طلب مشاركة من 105 دول، 30% منها في فرع جائزة الإناث، وقد ضمت طلبات التسجيل مشاركات من الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا وروسيا ودول من مختلف القارات.

مراحل التقييم

وضمن مرحلة التقييم الأولى خضعت جميع طلبات المتقدمين والمتقدمات للمشاركة في الجائزة وتلاواتهم المسجلة للتقييم ، بناءً على أحكام التجويد وحسن الأداء، ووفق آليات وضوابط ومعايير دقيقة وعادلة، حيث اختارت الجائزة 525 مشاركاً، بينهم 373 في فرع الذكور، و152 في فرع الإناث، للانتقال إلى مرحلة التحكيم الثانية.

ومثلت مرحلة التحكيم الثانية مرحلة مهمة للتنافس حيث تم التحكيم عبر الاتصال المرئي المباشر بين المتسابقين ولجنة التحكيم، لتقييم أجمل صوت قرآني للعام 2026 وإتقان أحكام التجويد، وحسن الأداء، وحسب ضوابط ومعايير دقيقة ومتساوية من لجنة تحكيم تضم نخبة من العلماء المتقنين والمجازين في علوم القرآن الكريم والذين يحملون خبرات واسعة في تحكيم المسابقات الدولية، وتم في ختام المرحلة الثانية اختيار المتسابقين الستة للانتقال إلى المرحلة النهائية.