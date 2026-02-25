محمد بن راشد يعلن اختيار الحصري الشخصية القرآنية العالمية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن اختيار الشيخ محمود خليل الحصري الشخصية القرآنية العالمية للدورة 28 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

كما أعلن سموه عن اختيار ستة أصوات قرآنية من نخبة القرّاء حول العالم هذا العام ضمن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ليتنافسوا على لقب أجمل صوت وسيتم تكريمهم في 2 مارس.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم .. 28 عاماً من خدمة كتاب الله وتكريم الحفاظ والمقرئين ومن خدم القرآن.. نعلن اليوم عن اختيار قامة إسلامية عظيمة لتكريمه كشخصيّة قرآنية عالمية وهو الشيخ محمود خليل الحصري.. أحد أعلام التلاوة في عصرنا الحديث .. وأول من سجل مصحفاً كاملاً مرتلاً .. و أحد أكثر القراء انتشاراً في مشارق الأرض ومغاربها .. رحمه الله وجعل ذلك في ميزان حسناته.. كما اخترنا هذا العام ضمن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ستة أصوات قرآنية من نخبة أبنائنا القرّاء حول العالم يتنافسون على لقب أجمل صوت.. أصوات تخشع لها القلوب.. ونفتح باب التصويت للجمهور ليكون شريكًا في اختيار أجمل صوت قرآني للعام 2026 . . لنكرمهم في 2 مارس في حفلٍ نحتفي فيه بالقرآن وأهله".