المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفداً من منظمة الصحة العالمية، للاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى الفلسطينيين، والدعم الطبي الذي تُقدمه الإمارات للقطاع الصحي والمستشفيات في ظل الوضع المأساوي الذي تمر به المنظومة الطبية بغزة.

وخلال الزيارة، سلّم المستشفى الميداني الوفد أدوية ومستلزمات طبية أساسية، وذلك لتعزيز قدرات المستشفيات الفلسطينية وتمكينها من تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الإمارات المستمرة لدعم القطاع الصحي في غزة، والتخفيف من الأعباء التي تواجهها المؤسسات الطبية في تقديم الرعاية الطبية الطارئة والضرورية للسكان.