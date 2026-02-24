طرق دبي تنظم الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنظيم الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 "عالم المركبات الكهربائية 2026"، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقّل"، وذلك بمشاركة نخبة واسعة من الشركات العاملة في قطاع المركبات الكهربائية والتنقّل المستدام، وصُنّاع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظمة محلية وعالمية تستعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجالات تصنيع وتشغيل المركبات الكهربائية والبنية التحتية الذكية، إلى جانب أكثر من 30 شريك أعمال من الجهات المتخصصة في قطاع النقل المستدام وبرمجيات المركبات ذاتية القيادة، كما يتوقع أن يزور الحدث أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين والمهتمين.

ويشارك في المؤتمر المصاحب نخبة من المتحدثين من القيادات والخبراء في مجالات المركبات الكهربائية، والتقنيات المتقدمة، والتنقّل الذكي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار رؤية الهيئة للريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام، وانطلاقاً من توجهاتها الهادفة إلى تطوير منظومة نقل متكاملة وآمنة، تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والخدمات، التي ترتقي بتجربة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويتماشى المعرض مع التوجهات المحلية والعالمية لتطوير النقل المستدام وتسريع التحوّل إلى وسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، ويعكس جاهزية الهيئة للمستقبل وجهودها في تعزيز البحث والتطوير والابتكار وبناء بنية تحتية تقنية مرنة تدعم التحوّل نحو منظومة نقل أكثر استدامة وكفاءة.

وتتمثّل الأهداف الرئيسة لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية في دعم الأجندة الوطنية واستراتيجيات التحوّل نحو الانبعاثات الصفرية، وفي مقدمتها إستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، إلى جانب دعم الغايات والأهداف الإستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري، لاسيما في مجالات إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية، وتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة لمنظومة النقل.

ويُتيح معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية للقطاعين الحكومي والخاص، وللمستثمرين والأفراد، فرصة الاطلاع على الحلول المتقدمة في النقّل المستدام والمستقبلي، ومنها الطائرات الكهربائية العمودية "eVTOL"، والطائرات بدون طيار والأنظمة الذاتية، كما يُعد منصة عالمية تسلِّط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المركبات الكهربائية، وتقنيات ومعدات التصنيع، وإدارة البطاريات، وخلايا الوقود الهيدروجيني، وتقنيات الطاقة المستدامة، إلى جانب البنية التحتية الذكية، التي تشمل أحدث تكنولوجيا محطات الشحن السريع، وألواح الطاقة الشمسية، والعناصر الأساسية لسوق المركبات الكهربائية.

ويشمل المؤتمر المُصاحب تنظيم برنامج متكامل من الفعاليات المصاحبة، يتضمن جلسات حوارية تخصصية، وورش عمل تقنية، وتجارب تطبيقية تستعرض حلول التنقّل الكهربائي، وأنماط النقل المستقبلية لتعزيز الشراكات، وتسريع فرص التعاون والاستثمار بين القطاعين العام والخاص في التنقّل المستدام، إلى جانب فعالية هاكاثون لتحفيز الابتكار وتطوير الحلول القابلة للتطبيق.