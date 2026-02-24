عبدالله بن زايد يؤكد أهمية نجاح المحادثات بين أمريكا وإيران

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتبادل سموه ومعالي عباس عراقجي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في المزيد من الازدهار والاستقرار ، ويدعم السلام الإقليمي والدولي.