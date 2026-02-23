"براند دبي" يطلق النسخة الثانية من مسابقة "بيوت دبي في رمضان" احتفاءً بالشهر الفضيل

أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "بيوت دبي في رمضان"، وذلك ضمن حملة "رمضان في دبي"، احتفاءً بالشهر الفضيل وتعزيزاً لقيمه الروحانية والاجتماعية، وتشجيعاً لأفراد المجتمع على إحياء تقليد تزيين المنازل بما يعكس حفاوة أهل دبي باستقبال شهر الخير.

وتنظم المسابقة بالتعاون مع صحيفة الإمارات اليوم، استكمالاً للنجاح الذي حققته دورتها الأولى، والتي شهدت مشاركة مجتمعية واسعة، وأسهمت في إضفاء أجواء رمضانية مميزة على أحياء دبي، عبر واجهات منازل تحولت إلى لوحات ضوئية نابضة بالجمال والإبداع.

وتقدم المسابقة هذا العام15 جائزة مالية، تبلغ قيمة الجائزة الأولى100 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على80 ألف درهم، والثالث على60 ألف درهم، والرابع على40 ألف درهم، والخامس على 20 ألف درهم، إضافة إلى10 جوائز أخرى بقيمة 10 آلاف درهم لكل منها.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الأسر في دبي على المشاركة في تجميل واجهات منازلهم بإضاءات وتصاميم مبتكرة، تستلهم جماليات التراث الإماراتي، وتترجم روح رمضان في أبهى صورها، في مشهد يعكس روح التلاحم المجتمعي، ويعزز من مكانة دبي مدينةً للإبداع في مختلف المناسبات.

تقاليد أصيلة

وفي هذه المناسبة، أكدت شيماء السويدي، مديرة "براند دبي"، أن المسابقة في عامها الثاني تواصل تعزيز حضورها كمبادرة مجتمعية تحتفي بالقيم الإماراتية الأصيلة، قائلة:

"نحرص من خلال النسخة الثانية على ترسيخ تقليد مجتمعي جميل يعكس روح الشهر الفضيل، ويمنح الأسر فرصة للتعبير عن فرحتها بقدوم رمضان بأسلوب إبداعي يعكس هويتها الثقافية. ونطمح أن تتحول أحياء دبي إلى مشهد بصري متكامل يحتفي بروحانيات الشهر ويجسد قيم التلاحم والأسرة التي يتميز بها مجتمعنا."

تكامل بين الإعلام والمبادرات المجتمعية

بدوره، قال إبراهيم شكر الله، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم: "يسعدنا التعاون مع براند دبي في النسخة الثانية من مسابقة "بيوت دبي في رمضان"، والتي تمثل نموذجاً مميزاً للتكامل بين الإعلام والمبادرات المجتمعية الهادفة. فالمسابقة لا تقتصر على الجانب الجمالي في تزيين البيوت، بل تعكس قيماً أصيلة ترتبط بروح رمضان، وتعزز مفاهيم الأسرة والتلاحم المجتمعي التي يتميز بها مجتمع دبي".

وأضاف: "نؤمن بأن دور الإعلام يتجاوز نقل الخبر إلى دعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز روح المشاركة الإيجابية بين أفراد المجتمع، وهذه المسابقة تجسد هذا التوجه من خلال إشراك الجمهور في صناعة مشهد احتفالي يعكس فرحة دبي بالشهر الفضيل." مؤكداً ان صحيفة الإمارات اليوم ستعمل على تخصيص تغطية خاصة للأجواء الرمضانية في دبي وللبيوت المشاركة في المسابقة، من خلال تصويرها وإبراز قصصها في الصحيفة، بما يمنح المشاركين مساحة أوسع لإظهار إبداعاتهم، ويسهم في توثيق هذه اللوحة الرمضانية الجميلة التي ترسمها بيوت دبي عاماً بعد عام".

مشاركة مجتمعية مفتوحة

من جانبها، قالت سارة مرداس، عضو اللجنة التنظيمية لمسابقة "بيوت دبي في رمضان:

"ندعو جميع سكان دبي إلى المشاركة في هذه المبادرة التي تهدف إلى تحويل أحيائنا إلى مساحات مضيئة بالبهجة والسكينة. فكل بيت يشارك في المسابقة يسهم في رسم لوحة جماعية تعبّر عن قيم الشهر الفضيل، وتترجم حفاوتنا بمقدم شهر رمضان المبارك من خلال تحويل واجهات البيوت إلى لوحات ضوئية متميزة بألوانها وتصاميمها المستوحاة من روحانيات الشهر الفضيل... فنحن نؤمن أن المشاركة المجتمعية هي جوهر هذه المبادرة، وأن كل بيت مضاء يضيف ملمحاً من ملامح هذه اللوحة الاحتفالية البديعة".

معايير المشاركة

وتعتمد المسابقة عدة معايير أساسية تشمل: أن تكون المشاركات من بيوت إمارة دبي، وأن يكون تزيين الواجهات الأمامية بالإضاءة وعناصر الزينة المتنوعة، وأن يقوم أصحاب البيت بتوثيق الزينة الخاصة بواجهته، عن طريق مقطع فيديو يُراعى أن يتم تصويره بطريقه إبداعية تبرز القيم المرتبطة بـ "عام الأسرة"، وأن ⁠يُرفع الفيديو على الحساب الخاص بالمشارك على منصة "الانستجرام" بشرط أن يكون الحساب عام، مع استخدام وسم #بيوت_دبي_في_رمضان2026 ، وإضافة ذكر لحساب براند دبي @branddubai ، مع مراعاة أن الموعد الأخير لتلقي المشاركات هو 11مارس 2026.

جدير بالذكر أن مسابقة "بيوت دبي في رمضان" تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يطلقها "براند دبي" خلال الشهر الفضيل، بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية، وترسيخ قيم التواصل والتكافل، وإبراز الطابع الإبداعي الذي يميز دبي ومجتمعها.