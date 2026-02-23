أنور قرقاش: تيار "الإخوان" يسعى لإعادة تسويق الفتنة والعنف بثوب جديد مستغلاً الخلافات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن تيار الإخوان يحاول استغلال التناقضات والخلافات لإعادة الفتنة والعنف بثوب جديد.

وقال معاليه في حسابه على منصة "إكس" : "في بقاعٍ قريبة وبعيدة من عالمنا العربي والإسلامي، يطلّ تيار الإخوان المسلمين ورفاقه مجددًا، ساعيًا إلى إعادة رصّ صفوفه مستغلًا التناقضات والخلافات، ومحاولًا إعادة تسويق وصفات التزمّت والفتنة والعنف بثوبٍ جديد".

وأضاف معاليه "برامج إعادة الهيكلة والانفتاح والتسامح تتعرض لهجمةٍ مرتدة، فيما تحاول أصواتٌ من الماضي إحياء خطابٍ تجاوزه الزمن. اليقظة السياسية، وتعزيز خطاب الاعتدال، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية تظلّ خط الدفاع الأول في مواجهة هذا التحدي".