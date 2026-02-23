رئيس الدولة ونائباه يهنئون إمبراطور اليابان بذكرى يوم ميلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، برقية تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان بمناسبة ذكرى يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الإمبراطور ناروهيتو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى ساناي تاكايشي، رئيسة وزراء اليابان، بمناسبة ذكرى يوم ميلاد إمبراطور اليابان.