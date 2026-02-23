دبي.. زيادة طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع بنسبة 18.74%

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي زيادة عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع التجارية والسكنية والصناعية من خلال خدمة الناموس بنسبة 18.74% في عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وتتيح الخدمة للاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة توصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال 5 أيام فقط.

وقد وصل عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع إلى 9,786 طلباً خلال عام 2025، وبلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة 2,379 استشارياً ومقاولاً بنهاية العام الماضي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مواصلة الهيئة جهودها الدؤوبة لدفع عجلة التقدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وتهيئة أفضل بيئات الأعمال الداعمة والتنافسية التي تضمن النمو المستدام للهيئة ولشركائها على تنوع أحجام أعمالهم.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نوفر البرامج والمبادرات التي توسع فرص نمو المشاريع وتسهم في تسريع الإجراءات لمواكبة الازدهار السكاني والعمراني والاقتصادي في دبي. ونقدم التسهيلات للمشاريع الصناعية والتجارية والسكنية لمساعدة شركائنا على تنفيذ أعمالهم بسرعة ويسر، بما يدعم البنية التحتية في الإمارة ويضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وترسيخ مكانة دبي بوصفها مركز عالمي للأعمال ومضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم."

من جانبه، أشار المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات والحلول لتمكين الاستشاريين والمقاولين من إجراء جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة.