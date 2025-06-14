استشاري الشارقة يبحث التعاون مع أرمينيا في تطوير الكفاءات القيادية

بحث معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال لقائه، أول من أمس، بمقر المجلس سامفيل موفسيسيان، مؤسس مدرسة القيادة في أرمينيا، سبل التعاون المشترك في طرح برامج متخصصة لتطوير الكفاءات القيادية في مختلف مجالات المعارف المستقبلية، بما يسهم في بناء قدرات نوعية تواكب متغيرات العصر.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس وعدد من أعضاء المجلس، أهمية تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التدريب في إطار الشراكات الدولية. واستعرض الطرفان أبرز التجارب الناجحة في مجال إعداد القيادات الشبابية.