الإمارات.. تحديد عطلة عيد الفطر للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين عن عطلة عيد الفطر للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص.

وتبدأ عطلة عيد الفطر للجهات الحكومية الاتحادية من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ولغاية يوم الأحد الموافق 22 مارس 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

أما عطلة القطاع الخاص فتبدأ من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ولغاية يوم السبت الموافق 21 مارس 2026، وفي حال كان شهر رمضان المبارك 30 يوماً، تمتد العطلة إلى يوم الأحد 22 مارس 2026.