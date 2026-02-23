«الشارقة الخيرية» تطلق «باقة الخير» لدعم المشاريع الإنسانية

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية للعام الثاني على التوالي مبادرة «باقة الخير»، التي تتيح للمتبرعين المساهمة بمبلغ 100 درهم، خلال شهر رمضان المبارك، لدعم حزمة متنوعة من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة العطاء المستدام، وتعزيز الاستدامة المالية لمشاريعها.

وتهدف المبادرة إلى توسيع قاعدة المتبرعين، وتسهيل عملية التبرع بأسلوب ميسر ومنتظم، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بصورة مستمرة. وتشمل «باقة الخير» دعم عدد من المشاريع الحيوية، من أبرزها مشروع تفريج كربة لمساعدة المتعثرين مالياً، ومشروع رعاية الأيتام، الذي يوفر كفالة شهرية، تلبي احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى كفالة علاج المرضى لتغطية تكاليف العلاج للحالات المرضية الحرجة، كما تسهم المبادرة في دعم مشاريع إنسانية ومجتمعية أخرى، من بينها كسوة العيد لإدخال الفرحة على الأطفال من الأسر المتعففة، وإفطار الصائم خلال شهر رمضان، إلى جانب الوقف الخيري، الذي يعد من المشاريع المستدامة الداعمة للعمل الخيري طويل الأمد، فضلاً عن طباعة المصاحف وتوزيعها، وبناء المساجد، وحفر الآبار في المناطق التي تعاني من شح المياه.

وأكد محمد بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، أن مبادرة «باقة الخير» تأتي ضمن توجه الجمعية لتقديم حلول مبتكرة في مجال العمل الخيري، مشيراً إلى أن التبرع الشهري بقيمة 100 درهم يمنح الأفراد فرصة حقيقية للإسهام في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة آلاف المستفيدين.

ودعت الجمعية أفراد المجتمع وأهل الخير إلى المشاركة الفاعلة في المبادرة، موضحة أن الاشتراك متاح عبر إرسال كلمة «باقة» إلى الرقم 6215، ليتم خصم المبلغ تلقائياً خلال شهر رمضان، كما يمكن التواصل عبر الرقم 80014 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.shjc.ae أو استخدام تطبيق الجمعية الذكي للاطلاع على تفاصيل المبادرة وطرق التبرع.