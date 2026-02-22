شركة "بن غاطي القابضة" تسهم بـ10 ملايين درهم في حملة "حد الحياة"

أعلنت شركة "بن غاطي القابضة" إسهامها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً امتداداً لرؤية إنسانية راسخة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جعل من مكافحة الجوع أولوية أخلاقية وإنسانية ثابتة، لا ترتبط بظرف طارئ أو أزمة عابرة، بل تنبع من قناعة عميقة بأن حماية الإنسان، ولا سيما الطفل، هي جوهر العمل التنموي والحضاري.

ويتم تنفيذ حملة "حد الحياة " لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي القابضة"، إن حملة "حد الحياة" تمثل امتداداً للحملات الخيرية والإنسانية التي عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على إطلاقها في كل عام مع تباشير الشهر الفضيل، والتي أسهمت في التخفيف من معاناة أبناء المجتمعات الأكثر احتياجاً، وهو ما يعكس الصورة المشرقة لدولتنا، وريادتها في عمل الخير.

وأضاف أن المشاركة في الحملة هي تعبير عن قناعة بأهمية التكاتف والتعاضد من أجل تحقيق غاية سامية تتمثل بحماية الأطفال في العالم من خطر الجوع وسوء التغذية الحاد، وتعكس الإيمان بضرورة تسخير الجهود والإمكانات من أجل النهوض بواقع المجتمعات والتركيز على شريحة الأطفال الذين يعانون الجوع.

وينطوي الرقم 11.5 على دلالة طبية وإنسانية حاسمة، إذ يمثّل حداً فاصلاً بين وضع يمكن تداركه بالتدخل السريع، وحالة تدخل فيها حياة الطفل دائرة الخطر الحقيقي للموت، فعندما ينخفض محيط ذراع الطفل عن هذا القياس، يكون ذلك مؤشراً واضحاً على الهزال الشديد، وهي حالة طبية طارئة تعني أن جسم الطفل لم يعد يمتلك الحد الأدنى من الكتلة العضلية والاحتياطي الغذائي اللازمين للبقاء، وأنَّ مناعته باتت ضعيفة إلى درجة تهدد حياته بشكل مباشر.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن الإسهام من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222IBAN: AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي).

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود Jood.ae".