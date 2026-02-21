طحنون بن زايد يبحث ومايكل كراتسيوس مستجدات الذكاء الاصطناعي

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ومايكل كراتسيوس، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومستجدات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ودورها في دعم مسارات التنمية المستدامة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيتُ مايكل كراتسيوس، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، حيث ناقشنا علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومستجدات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ودورها في دعم مسارات التنمية المستدامة.

وتناولنا سبل تعزيز تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، وتبادلنا وجهات النظر حول أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار، بما يعكس حرص البلدين على ترسيخ شراكة فاعلة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية».