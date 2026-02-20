"جمارك دبي" تطلق مبادرات رمضانية لتعزيز العطاء والتكافل

أطلقت جمارك دبي حزمة من المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، انسجاماً مع أهداف "عام الأسرة" وأجندة دبي الاجتماعية D33، وذلك في إطار سعيها لترسيخ قيم العطاء والتكافل وتعزيز دورها الفاعل في التنمية المجتمعية المستدامة.

وأكد راشد عبيد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن هذه المبادرات الرمضانية تمثل امتداداً لنهج إستراتيجي يضع المسؤولية المجتمعية في صميم العمل المؤسسي.

وأوضح أن الدائرة تطور برامجها وفق منهجية قائمة على قياس الأثر وتوسيع الشراكات، لتعزيز الترابط الأسري والتسامح، والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

وشملت الفعاليات الرمضانية للدائرة مبادرة "سواعد الفرضة" المستمرة للعام العاشر لتوزيع وجبات كسر الصيام على السائقين، ومبادرة "المير الرمضاني" لدعم الأسر المتعففة.

كما تضمنت إقامة الخيمة الرمضانية للفئات العاملة، وتنظيم مأدبة إفطار جماعي لكبار المواطنين بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، إلى جانب استضافة سلسلة من المحاضرات الدينية والفعاليات المجتمعية طوال الشهر الفضيل.