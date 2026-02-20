مجموعة "كارفير" تساهم بـ 3 ملايين درهم دعماً لحملة "حدّ الحياة"

انضمت مجموعة "كارفير" إلى قائمة المساهمين في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلنت المجموعة عن مساهمتها بمبلغ 3 ملايين درهم لدعم جهود الحملة.

وتهدف حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتشهد الحملة منذ انطلاقها تجاوباً مجتمعياً واسعاً من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد، في تفاعل استثنائي يرسخ مكانة الحملات الرمضانية كأكبر حراك وطني إنساني على مستوى العالم، وبما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري.

وقالت جاسبير باسي مالكة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة "كارفير"، إن حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تمثل مبادرة إنسانية رائدة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية الأطفال من الجوع في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، وتعبر في الوقت نفسه عن القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتكافل ومساعدة الفئات الأقل حظاً.

وأكدت أن الحملة تشكل نموذجاً عملياً لتكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية من أجل إنقاذ ملايين الأطفال من خطر الجوع، مشيرة إلى أن الاستثمار في صحة الأطفال وتغذيتهم هو استثمار في استقرار المجتمعات وتنميتها، وفي بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة

(940340003708472909222IBAN: AE ) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" Jood.ae.