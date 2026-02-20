رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث يدعم حملة "حد الحياة" بـ 8 ملايين درهم

انضم رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث صاحب مجموعة جينكو، إلى قائمة المساهمين في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلن عن تقديم 8 ملايين درهم دعماً للحملة.

وتأتي هذه المساهمة ضمن التجاوب المجتمعي الكبير مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حيث تجسد الحملة نهجاً متفرداً في العمل الإنساني يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة لترسيخ الاستدامة في العطاء وتحقيق مستهدفاتها في حماية ملايين الأطفال من الجوع وسوء التغذية.

ويتم تنفيذ الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وأكد غياث محمد غياث، أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تنسجم مع القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، ومسارعة أبنائه إلى تقديم العون للفئات الأقل حظاً في أي مكان من العالم، مشيراً إلى أن الحملة الرمضانية الجديدة تجسد المبادئ العظيمة التي قامت عليها دولة الإمارات منذ فجر التأسيس، وفي مقدمتها مساعدة الآخرين وتمكين الشرائح الضعيفة من الحصول على احتياجاتها الأساسية، وبخاصة الأطفال الذين يواجهون خطر الجوع وسوء التغذية.

وقال إن مشاركته في هذه الحملة تعبر عن التزامه بمساندة الجهود الإنسانية والخيرية المباركة للدولة وقيادتها الرشيدة، لتحسين واقع المجتمعات التي تواجه ظروفاً صعبة، وتقديم كل دعم ممكن لملايين الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً قاسية تنعكس على صحتهم، وتهدد حياتهم بسبب غياب الرعاية والغذاء، والإمكانات المادية الضرورية لتجنيبهم كارثة الجوع.

ويشير الرقم 11.5 إلى محيط منتصف أعلى الذراع لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وهو قياس طبي معتمد يُستخدم على نطاق واسع للكشف المبكر عن سوء التغذية الحاد الشديد لدى الأطفال، ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، يُعدّ انخفاض محيط الذراع إلى أقل من 11.5 سنتيمتر أحد المعايير الطبية لتشخيص حالة سوء التغذية الحاد.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة "www.edgeoflife.ae"، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة

"940340003708472909222IBAN: AE" ، في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع "YallaGive.com" تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود - Jood.ae".