أنور قرقاش: دعم الإمارات لغزة بـ 1.2 مليار دولار يؤكد نهج الدولة الثابت في مسار السلام والاستقرار

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن دعم الإمارات لغزة بـ 1.2 مليار دولار خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن يؤكد أن دعم الشعب الفلسطيني ومسار السلام والاستقرار نهج ثابت لا تحكمه ردود الفعل، بل قناعة راسخة ونهج طويل الأمد.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : "منذ بدء حرب غزة، التزمت الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني من خلال مبادرات عديدة تخفف معاناته في ظروف لا إنسانية وصعبة للغاية، وقدمت خلال الحرب 45% من إجمالي الدعم الإنساني الدولي لأهل غزة. ويأتي اليوم إعلان سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن تبرع دولة الإمارات بمليار ومائتي مليون دولار لدعم غزة خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن، ليؤكد أن دعم الشعب الفلسطيني ومسار السلام والاستقرار نهج ثابت لا تحكمه ردود الفعل، بل قناعة راسخة ونهج طويل الأمد".

وأضاف معاليه "موقف الإمارات مسؤول وحقيقي وملموس، يعزز الأمل ويدفع باتجاه السلام والاستقرار".