"طرق دبي" تطلق حملة توعية رمضانية لتعزيز السلامة المرورية

في إطار التزامها المتواصل بترسيخ ثقافة السلامة المرورية، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق حملة توعوية خاصة بشهر رمضان المبارك، تتضمن توزيع 40 ألف نشرة توعية مع وجبات إفطار وهدايا رمضانية، تستهدف من خلالها سائقي مركبات الأجرة، ودراجات التوصيل، والعمال في عدد من المواقع في الإمارة، ويأتي ذلك بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف الحملة إلى توعية الفئات المستهدفة بالسلوكيات الآمنة خلال الشهر الفضيل، بما يعزز الجهود الرامية إلى خفض الحوادث المرورية، وترسيخ ثقافة القيادة المسؤولة على مدار العام. ولتحقيق هذه الأهداف تسعى الهيئة إلى ابتكار وسائل توعوية مطبوعة وإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من أفراد الجمهور، حيث عملت مع شركاءها على تجهيز وجبات إفطار وهدايا توعوية بالتعاون مع كل من القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة تاكسي دبي، وشركة نون، وشركة داماك العقارية، وشركة شوبا العقارية، ومعهد الإمارات للسياقة، ومركز فيرست للسواقة، وإطارات كونتيننتال، وشركة مسافي، وشركة المراعي، وزون دلفيري بالإضافة إلى شركة كريم، وإطارات بريجستون.

وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، أن العمل التوعوي على مدار العام يشكّل ركيزة أساسية ضمن الخطة التشغيلية الشاملة التي تستند على استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، وأهداف الهيئة للسلامة المرورية ورؤيتها لـــ"الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام"، مشيراً إلى أن المناسبات السنوية، وفي مقدمتها شهر رمضان، تُعد فرصة لتكثيف العمل التوعوي الموجهة إلى الفئات المستهدفة، بما يخدم أهداف السلامة ويعزز مستويات الوعي المروري لدى أفراد الجمهور.

وأوضح الخزيمي أن الهيئة جهزت ما يزيد عن 40 ألف رسالة توعوية مدمجة مع وجبات الإفطار والهدايا الرمضانية بالتعاون مع شركاؤها في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعاونت مع شركة نون وشركة زون دلفيري لتوزيع هذه الهدايا على سائقي دراجات التوصيل، والتي تتضمن نشرة توعوية للتشجيع على الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

وأوضح الخزيمي أن الهيئة تعاونت كذلك مع شركتي شوبا وداماك العقارية لتجهيز وجبات إفطار للعمال في المواقع الإنشائية، حيث تشمل الوجبات نشرات توعوية عن سلامة المشاة، مشيراً أن الهيئة أعدت نشرات توعوية أخرى حول تجنُّب الحوادث المرورية.

ودعا الخزيمي السائقين إلى استحضار قيم الشهر الكريم في سلوكيات الأفراد خاصة أثناء القيادة، عبر الالتزام بقواعد المرور، واحترام حقوق مستخدمي الطريق، مشدداً على مخاطر القيادة أثناء الشعور بالإرهاق أو النعاس خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين نتيجة الصيام.

أوقات حظر حركة الشاحنات

وفي إطار حرص الهيئة على رفع مستويات السلامة، تحرص الهيئة على توعية سائقي المركبات الثقيلة بأوقات حظر حركة الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المحاور الحيوية، حيث يشمل الحظر محور E11 من حدود الشارقة إلى تقاطع رقم 7 من شارع الشيخ زايد (مروراً بشارع الاتحاد وشارع الشيخ راشد وشارع الشيخ زايد)، بالإضافة إلى وسط المدينة في ديرة وبر دبي، ومناطق المزهر وعود المطينة على حدود الشارقة وشارع الشيخ زايد بن حمدان من تقاطع شارع الخوانيج، وذلك من الساعة 7:00 صباحاً إلى 11:00 مساء، بدلاً من التوقيت (06:00 صباحاً – 10:00 مساءً).

بالإضافة إلى تعديل فترات حظر حركة الشاحنات خلال الفترة الصباحية في الشوارع التي يطبّق فيها الحظر ثلاث مرات يومياً، بحيث يبدأ الحظر من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 09:30 صباحاً، بدلاً من التوقيت في بقية أيام السنة (06:30 صباحاً – 08:30 صباحاً).

وبالنسبة للشوارع التي ينطبق عليها الحظر ثلاث مرات يومياً خلال فترة الظهيرة، فتطبق الحظر من الساعة: 02:00 ظهراً حتى الساعة 04:00 عصراً، بدلاً من التوقيت في بقية أيام السنة (01:00 ظهراً – 03:00 عصراً).

أما في شارع الإمارات، يبدأ حظر حركة الشاحنات من الساعة 4:30 مساءً إلى 07:00 مساءً بدلاً من التوقيت في بقية أيام السنة (05:30 مساءً – 08:00 مساءً)، وبالنسبة ليوم الجمعة فسوف يكون وقت الحظر في رمضان من الساعة 12:00 ظهراً الى 3:00 عصراً بدلاً من الساعة 1:00 ظهراً الى 3:00 عصراً.

وتؤكد الهيئة استمرار حظر حركة الشاحنات طوال أيام السنة في نفق الشندغة، وجسر آل مكتوم، وجسر القرهود، وجسر الخليج التجاري، وجسر إنفينيتي، ونفق المطار، وشارع ميدان، وشارع القدرة.

نصائح للسائقين:

1. تجنّب القيادة بعد الانتهاء من وجبة دسمة، وخاصة بعد الصيام.

2. كن صبوراً أثناء قيادة المركبة خلال فترات الصيام، وتأكد من ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة أمامك.

3. خطط لوجهتك بشكل مبكّر، واختر وسيلة الانتقال المناسبة التي قد تكون المركبة الخاصة أو وسائل المواصلات العامة.

4. تحلّى بالصبر أثناء الشهر الفضيل، وتجنّب الجدال مع السائقين، وساهم في نشر أجواء التسامح والاعتدال.

5. تجنّب النوم داخل المركبة والنوافذ مغلقة، حتى مع تشغيل جهاز التكييف فإن ذلك يعرضك لخطر الاختناق.