ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي يبحثان آفاق تعزيز التعاون الثنائي

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، على هامش انعقاد أعمال قمة تأثير الذكاء الاصطناعي، في العاصمة الهندية نيودلهي.

وجرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون الإماراتي - الفرنسي، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا، واستعراض سُبل تطويرها لمواكبة تطلعات البلدين نحو توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون في القطاع التكنولوجي، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إلى جانب دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية بما يعزز تنافسية القطاعات الحيوية.

وأكّد اللقاء على أهمية توظيف الشراكات الدولية في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز منظومات البحث والتطوير والابتكار، للإسهام في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تسخير التقنيات المتقدمة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.