تعديلات مرورية على شارع الإمارات للقادمين من دبي باتجاه الشارقة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنه تم إغلاق المسار الالتفافي «المخرج» للقادمين من إمارة دبي باتجاه الشارقة عند الجسر رقم «7» على شارع الإمارات، وذلك ضمن الأعمال التطويرية الجارية لتطوير التقاطع ورفع كفاءته، في إطار تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات.

ودعت الوزارة السائقين إلى استخدام الطرق البديلة المبيّنة باللوحات الإرشادية، والالتزام بالإرشادات المرورية وقواعد السلامة، والتخطيط المسبق للرحلات، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن بدء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، بتكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون درهم، ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة الازدحامات المرورية وتشييد بنية تحتية ذكية ومرنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز جودة الحياة.

ويتضمن المشروع توسعة الطريق من ثلاث إلى خمس حارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومتراً، بدءاً من تقاطع البديع وصولاً إلى إمارة أم القيوين، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9,000 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة تصل إلى 65%. كما يشمل تطوير تقاطع رقم «7» إنشاء 6 جسور اتجاهية بإجمالي طول يبلغ 12.6 كيلومتراً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 13,200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3.4 كيلومترات على جانبي الطريق، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.

ومن المتوقع أن يؤدي المشروع، عند اكتماله، إلى تقليل زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 45% للقادمين من إمارة رأس الخيمة مروراً بأم القيوين والشارقة وصولاً إلى دبي، والعكس، الأمر الذي يسهم في تخفيف الكثافة المرورية وتحسين تدفق الحركة على أحد أكثر الطرق الاتحادية استخداماً في الدولة.