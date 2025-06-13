حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد تمضي دبي بثبات في سباق تميز بلا خط نهاية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، على خطى، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تمضي بثبات في سباق تميز بلا خط نهاية، وفي عالمٍ تصنع فيه الريادة بالعقول النيّرة والأفكار الخلّاقة، يبقى الرهان الحقيقي على الشباب المتسلح بالعلم والابتكار وعلى الاستثمار المستدام في البحث والتطوير.

وقال سموه في تدوينة على حسابه على منصة إكس: "على خطى محمد بن راشد، تمضي دبي بثبات في سباق تميز بلا خط نهاية ... وفي عالمٍ تصنع فيه الريادة بالعقول النيّرة والأفكار الخلّاقة، يبقى الرهان الحقيقي على الشباب المتسلح بالعلم والابتكار وعلى الاستثمار المستدام في البحث والتطوير ... وفي طريقنا نحو مستقبلٍ أكثر إشراقًا لا بديل عن العلم والمعرفة... فبهما فقط، نكسب سباق المستقبل في زمن التحولات الكبرى".