بلدية دبي تفتتح الساحات الترفيهية في لهباب (1 و2) ونزوه

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير أرياف وبراري دبي لتكون من بين الأجمل والأرقى في العالم، وضمن خطط تطوير مناطق سكن المواطنين؛ افتتحت بلدية دبي الساحات الترفيهية في كل من لهباب (1)، و(2)، ونزوه، في إضافةٍ نوعية جديدة إلى شبكة الحدائق والمرافق والمساحات والترفيهية، لتدعم مستهدفات البلدية في تصميم حدائق ومساحات عامة مستقبلية وفقاً لاحتياجات الإنسان، وهدفها توفير تجارب استثنائية تعزز الرفاهية وجودة الحياة.

وشملت الأعمال تطوير المرافق ضمن مساحات تتجاوز 330 ألف قدم مربعة، وتضمنت إنشاء ملاعب رياضية برسوم فنية مميزة، وتصاميم عصرية تناسب احتياجات مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تزويدها بمعدات رياضية حديثة، وتطوير أرضيات الحدائق، وإضافة أرضيات مطاطية مخصصة للأطفال، فضلاً عن تركيب مقاعد للاستراحة. كما شملت تحسين المظهر الجمالي العام عبر تنفيذ أعمال الزراعة التجميلية، وتعزيز عناصر السلامة العامة، وذلك ضمن جهود متكاملة لتطوير بيئة مجتمعة وترفيهية آمنة يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة.

ويأتي المشروع ضمن "الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي"، الهادفة إلى تنفيذ حزمة مشاريع ومبادرات تنموية تحافظ على طبيعتها، وتوفر خدمات ومرافق ترفيهية تدعم جَودة حياة سكان دبي وزوارها، وتضمن تجربة سياحية متميزة كإحدى الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة، إلى جانب تماشي المشروع مع أهداف "عام الأسرة"، ومستهدفات "استراتيجية التشجير والحدائق في دبي 2040"، الهادفة إلى تطوير أكثر من 630 حديقة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحسين البيئة الحضرية، وخفض الانبعاثات الحرارية، وجعل دبي مدينة أكثر استدامة لسكانها وزوّارها، والمساهمة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تعزيز تجربة الرفاهية في المساحات العامة والترفيهية لسكان وزوار دبي؛ هو جزء ومستهدف رئيس من رؤية استراتيجية شاملة لتطوير منظومة حضرية متناغمة، تضع الإنسان وأسرته في قلب عملية التخطيط، وتجمع بين الاستدامة الحضرية وجَودة الحياة من خلال وجود حدائق، ومساحات عامة، ومرافق ترفيهية سهلة الوصول، ومصممة لتكون جزء من حياة الإنسان ويومياته وتوفر له الراحة والرفاهية وتعزز من جودة الحياة. مشاريع تطوير أرياف وبراري دبي من المشاريع الرئيسة التي تحظى بمتابعة القيادة الرشيدة، وذات الأولوية في بلدية دبي، تأكيداً لالتزامنا بتوفير بيئة مجتمعية وترفيهية متكاملة، تقدم تجارب يومية تثري حياة السكان وتعزز ارتباطهم وتفاعلهم مع محيطهم".

من جهته، أكّد بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، أن تطوير الساحات في لهباب ونزوه؛ يأتي استجابةً لاحتياجات سكان المناطق، موضحاً أن المشروع يركز على توفير مرافق رياضية وترفيهية متنوعة وسهلة الوصول، تسهم في تعزيز النشاط البدني والتفاعل المجتمعي، بما يعكس حرص بلدية دبي على تنفيذ مشاريع نوعية تراعي خصوصية كل منطقة، وتوفر مرافق متكاملة تدعم الاستخدام اليومي للساحات، وترفع جودة الخدمات، وترتقي بجاذبية المساحات العامة والترفيهية.

وعملت بلدية دبي على تطوير شاملٍ لساحة لهباب (1)، حيث زودت الساحة بملعبَين لكرة القدم، وملعب لكرة الطائرة، وآخر لكرة السلة، إضافةً إلى مضمار للجري، ومساحة مخصصة للإحماء والاستخدامات المتعددة، ومعدات ألعاب رياضية، ومنطقتين مزودتين بأرضيات مطاطية للأطفال.

كما زودت ساحة لهباب (2) بملعب لكرة القدم، ولكرة طائرة، وآخر لكرة السلة، ومضمار جري مع معدات ألعاب رياضية، ومنطقة ألعاب أطفال بأرضية مطاطية آمنة.

أما بالنسبة لتطوير ساحة نزوه، فقد أنجزت بلدية دبي الأعمال التطويرية الشاملة من تسوية وتركيب أرضية جديدة بتصاميم مميزة، مع إنشاء ملاعب لكرة القدم، والطائرة، والسلة، ومضماراً للجري، ومنطقة ألعاب للأطفال.

وفي سياقٍ متصل وضمن الخطة الشاملة؛ تعمل بلدية دبي حالياً على تطوير حديقتَي مرغم والليسيلي، لتكون حدائق عصرية مصممة بعناية لتلبي احتياجات سكان وزوار دبي، حيث ستضم العديد من المرافق الرياضية؛ كملاعب كرة القدم، ومضامير الجري الرملية، مع تزويدها بالعديد من المرافق الجمالية والخدمية مثل؛ منطقة الجلوس العشبية مع مقاعد للاستراحة، إلى جانب تنفيذ أعمال الزراعة التجميلية، مدعومة بأنظمة إنارة حديثة، وكاميرات مراقبة ذكية، تعزز راحة المستخدمين وترتقي بجودة تجربتهم الترفيهية والمجتمعية، حيث تم خلال أعمال المرحلة الأولى افتتاح البلدية لملاعب لكرة الطائرة.

يُذكر أن الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي هي خطة تنموية تتكامل مع خطة دبي الحضرية 2040، وتتضمن مشاريع ومبادرات تخدم أهالي المناطق وزوارها وتعزز جودة حياتهم.