"أوقاف دبي" تطلق الموسم الثالث من وقف موظفي حكومة دبي للحج والعمرة

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، الموسم الثالث من وقف موظفي حكومة دبي للحج والعمرة، استكمالاً لرسالة هذا الوقف في ضوء النجاح المتحقق للموسمين السابقين للمبادرة، وترسيخاً لثقافة الوقف المؤسسي المستدام بين موظفي الجهات الحكومية في الإمارة.

تهدف المبادرة إلى تشييد وقف مستدام جديد من المساهمات الخيرية لموظفي حكومة دبي على قطعة أرض موقوفة في منطقة الراشدية بدبي، يتكوّن من فيلتين سكنيتين استثماريتين.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع، بما في ذلك الأرض وتكاليف الإنشاء، نحو 8 ملايين درهم، حيث تصل تكاليف تشييد المشروع إلى نحو 5 ملايين درهم، بعائد سنوي يقدر بنسبة 10% من قيمة المشروع.

ويُصرف ريع الوقف لتغطية تكاليف الحج والعمرة لمحدودي الدخل والشرائح المستحقة، بما يتيح لهم أداء المناسك ويسهم في تحقيق التكافل الإنساني بين مختلف فئات المجتمع.

ويُمكن لموظفي حكومة دبي المساهمة في دعم المبادرة من خلال تطبيق الموظف الذكي، التابع لدبي الرقمية ثم تحويل الاستقطاع الشهري إلى حساب المؤسسة التي تقوم بدورها بجمع هذه التبرعات وضخها في تمويل المشروع الذي تتولى إنشائه في خطوة تعزز روح المشاركة المجتمعية وقيم العطاء المستدام التي تميّز بيئة العمل في دبي.

وقال سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، إن إطلاق الموسم الثالث من وقف موظفي حكومة دبي يأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه الموسمان السابقان للمبادرة، التي تجسّد روح التكافل في مجتمع موظفي حكومة دبي، وتدعم جهود المؤسسة في ابتكار صيغ وقفية جديدة تحقق الاستدامة وتُعلي من القيم الإنسانية.

وأضاف المطوع أن هذه المبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مفهوم الوقف المُبتكَر ودوره في تلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أنه يمكن لموظفي حكومة دبي التبرع للوقف الجديد عبر القنوات المتاحة للمساهمة في بناء المشروعات الوقفية الخيرية التي ستسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية بشكل مستدام.

وقال سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: يأتي استمرار مبادرة وقف موظفي حكومة دبي للحج والعمرة انسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ منظومة تنموية متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة المجتمعية، وتترجم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتكافلاً.

وأضاف : نؤمن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي لتحقيق رؤية دبي المستقبلية، وأن تمكين الموظف لا يقتصر على تطوير مهاراته وإنتاجيته، بل يمتد إلى تعزيز دوره كشريك فاعل في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، وتُجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للعمل الوقفي المؤسسي، الذي يعكس ثقافة العطاء في بيئة العمل الحكومي، ويعزز مكانة دبي كنموذج عالمي في التكامل بين الأداء الحكومي والقيم الإنسانية.

وقال سعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، إن مشاركة دبي الرقمية في الموسم الثالث من وقف موظفي حكومة دبي للحج والعمرة يعكس قناعة راسخة بأهمية الدور المجتمعي للتكنولوجيا باعتبارها وسيلة لخدمة الناس وجسراً للخير والعطاء.

وأوضح أن التكامل بين الجهات الحكومية في مثل هذه المبادرات يجسّد نموذج دبي في توظيف التحول الرقمي لتحقيق سعادة المجتمع، وتحويل القيم الإنسانية إلى أثر مستدام يصل إلى مستحقيه بسهولة وكفاءة وشفافية.

يذكر أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أطلقت بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة دبي الرقمية مبادرة وقف موظفي حكومة دبي منذ عام 2022 وقد حققت نتائج متميزة، وتم تشييد وقفين يدعمان عموم الخير وطباعة المصحف الشريف بمشاركة أكثر من 4000 موظف من نحو 44 جهة حكومية بما يعكس الأثر الإيجابي المستدام لهذه المبادرة النوعية.