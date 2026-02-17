اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تنظم ملتقى في بيروت لتعزيز الحوار

نظّمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتعاون مع الرهبانية الأنطونية المارونية، واللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في لبنان، والمجلس العالمي للتسامح والسلام، لقاءً مميزاً للأخوة الإنسانية في بيروت، جمع نخبة من القيادات الدينية والأكاديمية والفكرية الملتزمة بتعزيز الحوار وترسيخ القيم المشتركة بين المجتمعات.

وركّز اللقاء على تعزيز الحوار بين الأديان، وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والأخلاق في الأنظمة التعليمية، وتمكين الشباب، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للابتكار والإعلام المسؤول في دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي.

وأكد المشاركون أهمية العمل المشترك الذي يعزز الفهم المتبادل والتضامن في المجتمعات المتنوعة والمتنامية.

وفي كلمته الرئيسية، شدّد سعادة السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، على أن الأخوة الإنسانية ليست مجرد مفهوم نظري، بل مسؤولية أخلاقية تتجسد من خلال مبادرات عملية مستلهمة من وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية.

واستعرض عدة محاور تشمل الإسهام في صياغة السياسات العامة، وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية في التعليم، وتفعيل دور الإعلام والتكنولوجيا المسؤولة، وتمكين الأجيال القادمة لتعزيز التعايش والتقارب الإنساني.

وأكد أهمية تحويل الحوار إلى شراكات فاعلة تسهم في حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز السلام المستدام والتقدم المجتمعي، مشيراً إلى أن بناء عالم قائم على الاحترام المتبادل والتضامن ممكن عندما تتكاتف الجهود لتعزيز إنسانيتنا المشتركة وتعكس التزاماً صادقاً بالتعاون والعمل المشترك.

وجدّد اللقاء التأكيد على دور بيروت كمنصة للحوار البنّاء، وعكس التزام الجهات المنظمة المستمر بتعزيز الأخوة الإنسانية كأساس لمستقبل أكثر عدلاً وسلاماً وشمولاً.