محمد بن زايد: أبارك لشعب الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، إلى جانب الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يجعله شهر سلام واستقرار على المنطقة والعالم أجمع.

وأكد سموّه أن شهر رمضان شهر خير وعطاء وتكافل مجتمعي ومساعدة للآخرين، وفرصة لتعزيز التراحم والترابط على مستوى الأسرة والمجتمع.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أبارك لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر سلام واستقرار في المنطقة والعالم أجمع. رمضان شهر الخير والعطاء والتكافل المجتمعي ومساعدة الآخرين، وفرصة لتعزيز التراحم والترابط على مستوى الأسرة والمجتمع".