شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملة "خلك حذر" من تنوع أساليب الاحتيال التي تستهدف أفراد المجتمع، ومنها جمع تبرعات لأعمال خيرية غير حقيقية بهدف الاستيلاء على أموال المحسنين واستغلالها في أنشطة غير قانونية، إضافة إلى العروض الرمضانية الوهمية والبضائع المقلدة وعمليات النصب المالي عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية.

كما نبهت إلى أساليب احتيالية أخرى تشمل إرسال روابط إلكترونية مزيفة أو طلب تحديث البيانات البنكية أو الادعاء بالفوز بجوائز وهمية، مؤكدة أن الجهات الرسمية لا تطلب معلومات سرية عبر الهاتف أو الرسائل.

ودعت الجمهور إلى عدم التجاوب مع الإعلانات والرسائل المجهولة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة التي تستغل شهر رمضان المبارك، مؤكدة على الراغبين من أفراد المجتمع في فعل الخير ومساعدة المحتاجين التعامل مع الجهات والمؤسسات الخيرية الرسمية المعتمدة ووفق القنوات المنصوص عليها بالقانون.

كما حثت الجمهور على الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الرقم 8002626 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة التي تتضمن المعلومة الأمنية إلى الرقم 2828.