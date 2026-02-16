مكتوم بن محمد: مسيرة الإنجازات مستمرة في الإمارات برؤى قادتها وتمكين كفاءاتها من أبناء الوطن

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، خالص الشكر والتقدير لخالد البستاني لمسيرته الوطنية الحافلة بالعمل والعطاء والإنجاز على مدى 45 عاماً في العمل الاتحادي والتي أسهم من خلالها في تأسيس منظومة ضريبية ريادية من خلال إدارته للهيئة الاتحادية الضرائب منذ تأسيسها، مؤكداً سموه أن مسيرة الإنجازات مستمرة في الإمارات برؤى قادتها وعبر تمكين كفاءاتها من أبناء الوطن في كافة المجالات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "خالص الشكر والتقدير للأخ خالد البستاني لمسيرته الوطنية الحافلة بالعمل والعطاء والإنجاز على مدى 45 عاماً في العمل الاتحادي، أسهم من خلالها في تأسيس منظومة ضريبية ريادية من خلال إدارته للهيئة الاتحادية الضرائب منذ تأسيسها، نثمّن جهوده وإخلاصه للوطن ونتمنى له التوفيق في مرحلةٍ جديدةٍ من حياته".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "ونتمنى التوفيق للأخ عبدالعزيز الملا في مهامه الجديدة مديراً عاماً للهيئة، لديه مسؤولية كبيرة في ترسيخ ريادة المنظومة الضريبية في الإمارات وضمان تفوّقها".

وأكد سموه أن "مسيرة الإنجازات مستمرة في الإمارات برؤى قادتها وعبر تمكين كفاءاتها من أبناء الوطن في كافة المجالات، ويبقى الوفاء والامتنان لكل من أعطى وأخلص واجتهد وصان الأمانة".