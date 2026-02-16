"خدمة الأمين" تحتفي بـ 33 من "الهوامير الصغار" في مهرجان الفرجان

في خطوة تعكس حرصها على دعم الكفاءات الوطنية الناشئة، كرمت "خدمة الأمين" أمس 33 طفلاً من المشاركين في مبادرة "الهوامير الصغار"، التي استضافتها حديقة مشرف الوطنية ضمن فعاليات "مهرجان الفرجان"، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في تقديم مشاريع تجارية مبتكرة تعكس وعياً مبكراً بمفاهيم ريادة الأعمال والمسؤولية المالية.

وجاء التكريم ليتوج مشاركة هؤلاء الصغار الذين حولوا أروقة المهرجان إلى منصة حيوية، حيث تهدف "خدمة الأمين" من خلال دعمها لهذه المبادرة إلى تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي والذكاء المالي لديهم، وهي مهارات أساسية لبناء شخصية رائدة ومستقلة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في استقرار المجتمع.

وقام السيد عمر الفلاسي، المشرف العام على خدمة الأمين بتكريم "الهوامير الصغار"، وفي تعليقه على هذا التكريم، أكد أن دعمنا لمبادرة 'الهوامير الصغار' ينطلق من رؤية استراتيجية تؤمن بأن الأمن الاجتماعي الحقيقي يبدأ من بناء جيل معتمد على نفسه ومدرك لقيمة العمل. إن مشاهدة 33 طفلاً يخوضون تجربة التجارة والتعامل المالي المباشر في بيئة آمنة ومحفزة مثل 'مهرجان الفرجان'، تبعث فينا الفخر والاطمئنان على مستقبل أبنائنا ومستقبل الوطن واستقرار المجتمع وأمنه".

وأضاف: "هذه التجارب الميدانية لا تعلمهم البيع والشراء فحسب، بل تغرس فيهم الانضباط السلوكي، وحسن التعامل مع الآخرين، والمسؤولية المجتمعية، وهي الحصانة الحقيقية التي نسعى لترسيخها في عقول وسلوكيات النشء ليكونوا أفراداً فاعلين ومساهمين في نهضة وطنهم وأمنه."

تُعد مسابقة ومبادرة "الهوامير الصغار" إحدى أبرز الفعاليات التي ينظمها "مهرجان الفرجان"، بهدف غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الأطفال (من عمر 7 إلى 14 عاماً). وتتيح المبادرة للصغار فرصة عرض وتسويق منتجاتهم ومشاريعهم التجارية أمام الجمهور في بيئة تنافسية آمنة، مما يكسبهم خبرات عملية في الإدارة المالية، وخدمة العملاء، ومهارات التسويق، ويشجعهم على الابتكار والاعتماد على النفس كقادة أعمال للمستقبل.