حمدان بن محمد: محمد بن راشد صانع الأمل الأول وفي دبي الكل فائز

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" هو صانع الأمل الأول وصانع الإيجابية في منطقتنا وباني أكثر نموذج عالمي يبعث على الأمل في العالم.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "كرمنا اليوم في دبي كوكبة من صناع الأمل العرب .. في دورته السادسة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم … صانع الأمل الأول .. وصانع الإيجابية في منطقتنا .. وباني أكثر نموذج عالمي يبعث على الأمل في العالم".

وأضاف سموه " نبارك للفائزة فوزية محمودي .. وهند الهاجري من الكويت .. وعبدالرحمن الرائس من المغرب .. فوزهم بدورة صناع الأمل …. في دبي الكل فائز اليوم .. والجميع صانع خير نفخر به وبأعماله".